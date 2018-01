Les Canadiens ont dépensé 5,7 milliards $ pour du cannabis en 2017

OTTAWA - Environ 4,9 millions de Canadiens âgés de 15 à 64 ans ont dépensé environ 5,7 milliards $ pour se procurer du cannabis à des fins médicales (thérapeutiques) et non médicales en 2017, révèle Statistique Canada.

Cela équivaut approximativement à 1200 $ par consommateur de cannabis, a précisé l'agence fédérale.

La majorité des dépenses (plus de 90 pour cent) a été consacrée à l'achat de cannabis à des fins non médicales. L'achat et la consommation de cannabis à des fins non médicales sont actuellement illégaux au Canada.

À titre de comparaison, les achats d'alcool (bière, vin et autres spiritueux) par les ménages se sont chiffrés à 22,3 milliards $ en 2016 et les achats de tabac, à 16 milliards $.

De 1961 à 2017, les dépenses des consommateurs en cannabis ont augmenté en moyenne de plus de 6 pour cent par année, tandis que la production nationale a progressé en moyenne de plus de 7 pour cent.

La plus grande part du cannabis consommé au Canada est également produit au pays. La consommation de cannabis produit au au Canada s'élevait à 5,4 milliards $ en 2017. Les Canadiens ont dépensé 300 millions $ en cannabis illégal provenant de l'étranger en 2017, alors que les ventes illégales canadiennes à l'étranger étaient estimées à environ 1,2 milliard $.