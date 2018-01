Allégations de harcèlement sexuel: Casey Affleck ratera les Oscars

LOS ANGELES - Le plus récent lauréat de l'Oscar du meilleur acteur, Casey Affleck, ne présentera pas de prix à la prochaine cérémonie.

Le relationniste de l'acteur a confirmé, jeudi, que son client n'assisterait pas à la cérémonie de remise des Oscars, le 4 mars.

Traditionnellement, le gagnant de l'Oscar du meilleur acteur de l'année précédente est choisi pour remettre le prix de la meilleure actrice l'année suivante.

Des allégations de harcèlement sexuel avaient été faites contre Casey Affleck en 2010, pendant le tournage du film I'm Not There. Une poursuite avait été réglée à l'amiable pour une somme qui n'a pas été dévoilée. L'acteur a déclaré que les conditions de l'entente l'empêchaient de parler publiquement de la situation.

En raison de la vague du mouvement #moiaussi qui frappe Hollywood, la présence de Casey Affleck aux Oscars soulevait des questions, un an après son couronnement pour son rôle dans Manchester By the Sea.

Un porte-parole de l'Académie responsable de la cérémonie a affirmé que l'organisation était heureuse de la décision, qui permet de garder l'attention sur l'événement et les films nommés.