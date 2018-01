Gagnante à la loterie, elle a bien failli ne pas le savoir!

Grâce à la vigilance de Loto-Québec, Johanne Raby a pu réclamer un prix substantiel qu’elle avait gagné et qu’un commis tentait de lui dérober.

Johanne Raby avait reçu des billets de loterie en cadeau. N’ayant pas pu écouter l’émission de télévision Célébrations 2018 en direct, elle est allée faire vérifier ses billets au dépanneur le lendemain.

Après que le commis lui eut dit qu’elle n’avait pas gagné, elle a laissé ses billets sur le comptoir et elle est sortie en disant : «C’est dommage, j’étais sûre que j’allais gagner.»

Mais ce que Madame Raby ne savait pas, c’est qu’elle détenait véritablement un billet gagnant et que le commis lui avait caché la vérité pour réclamer le prix à sa place.

«Mon nom était écrit à l’encre et il l’a effacé sur les trois billets et il a réécrit son nom par-dessus. Et ça paraissait très bien», a-t-elle dit en entrevue avec Paul Houde.

Ce n’est que lorsqu’un enquêteur de Loto-Québec l’a contactée qu’elle a appris qu’elle détenait la combinaison gagnantr pour une voiture de luxe ou l’équivalant de 50 000$.

«Je voulais avertir les gens de toujours reprendre leurs billets.»