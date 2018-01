Photos nues: Gare à vos désirs de vengeance!

Un homme de Sherbrooke a été condamné à verser 10 000$ à son ex-conjointe après avoir publié des photos d’elle nue pour se venger.

Séparé, l’homme a décidé d’envoyer des photos explicites de son ex-conjointe au nouveau copain de celle-ci lorsque la dame a amorcé des procédures pour ravoir la garde de ses enfants.

«Il a été condamné au civil. Il doit payer la somme de 10 000$ à la dame parce qu’il l’a fait par vengeance», a expliqué l’avocate criminaliste, Me Mia Manocchio.

Au criminel, l’avocate indique que l’aspect de vengeance n’est pas nécessaire pour faire condamner une personne qui a publié des photos nues d’une autre personne sans son consentement.

«Si on avait l’intention de faire une joke, on se retrouve avec une accusation criminelle. Ce n’est pas l’accusation la plus grave du code criminelle, mais c’est grave pour la personne à qui ça arrive.»