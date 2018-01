À neuf ans, le fils d'Ahmed Chahedy lui a sauvé la vie

Le 29 janvier dernier, Ahmed Chahedy était en compagnie de son fils Ibrahim et de ses amis au centre culturel islamique de Québec lorsque Alexandre Bissonnette est entré dans la mosquée afin d’y commettre les gestes irréparables qui ont ensuite marqué l’imaginaire du Québec.

Ce dimanche de janvier avait pourtant débuté comme tous les autres et la famille s’affairait à leurs prières quand à un certain moment, ils ont entendu ce qui semblait être des feux d’artifice. La réalité était beaucoup moins réjouissante…

Le fils d’Ahmed, qui n’avait alors que neuf ans, avait toutefois vu juste, le tireur était à l’œuvre. Il avait saisi que la vie de son père, tout comme la sienne et celle de ses amis étaient en danger. Le jeune garçon a alors fait comprendre à son père que l’homme était bel et bien en train de tirer sur les gens.

«Papa, ne va pas là-bas! Il y a un fou et il va te tuer et il va me tuer moi et tuer Amine et Amar, lui a alors crié son fils en lui tirant le bras.»

Jamais Ahmed n’aurait pu croire que quelqu’un pouvait commettre un tel geste à Québec, c’était à tout point inimaginable.