Lancement du Carnaval de Québec dans la Vieille Capitale

Le célèbre Carnaval de Québec débute ce vendredi dans la Vieille Capitale, une tradition qui a pris naissance dans sa forme actuelle en 1955.

La programmation de la 64e édition prévoit des activités jusqu'au 11 février prochain.

Le traditionnel couronnement de la nouvelle reine du Carnaval aura lieu vendredi à 19h00, au Palais de Bonhomme, en présence des sept duchesses.

La programmation du carnaval d'hiver prévoit une multitude d'activités pour toute la famille. Parmi les plus connues figurent l'International de sculpture sur neige, le bain de neige, un tournoi de hockey bottine, la course de canot sur la glace du fleuve Saint-Laurent, les deux défilés de nuit, la Grande glissade de glace sur la Grande Allée et la présentation du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec.

Le Carnaval de Québec demeure une attraction touristique importante pour la région de Québec, même si l'achalandage semble avoir été un peu moindre au cours des dernières années.

En novembre dernier, l'ancien directeur général du Festival d'été de Québec, Daniel Gélinas, a été embauché comme consultant pour le Carnaval de Québec.