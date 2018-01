Barry et Honey Sherman victimes d'un double homicide, selon la police

TORONTO - Le fondateur d'Apotex, Barry Sherman, et sa femme Honey ont été victimes d'un double homicide, mais aucun suspect n'a encore été identifié, a reconnu vendredi la police de Toronto.

La sergente détective Susan Gomes, de l'escouade des homicides, a dit que la police en était arrivée à cette conclusion après une longue enquête.

«Les preuves que nous avons recueillies au cours des six dernières semaines me laissent croire que le couple a été ciblé», a-t-elle avancé. Honey et Barry Sherman ont été retrouvés morts dans la partie peu profonde de la piscine. Ils étaient suspendus à une balustrade de la piscine dans une position recroquevillée.»

Barry et Honey Sherman, tous deux septuagénaires, étaient encore habillés lorsqu'ils ont été retrouvés, a ajouté la police.

Les autopsies avaient révélé que tous deux étaient morts par strangulation, a rappelé la détective Gomes.

«On s'est concentré sur les faits, a-t-elle dit. Les conjonctures et les spéculations n'avaient pas leur place.»

Le couple a été vu pour la dernière fois le 13 décembre au soir. La police, intervenant à la suite d'un appel au 911, a découvert les cadavres deux jours plus tard. Depuis, elle a passé la maison au peigne fin, avant de permettre à la famille de la récupérer vendredi matin.

«Il n'y avait aucun signe d'entrée par effraction dans la résidence», a dit la détective.

Mme Gomes a refusé de préciser si les deux victimes avaient été tuées dans la maison ou si des marques apparaissaient sur leurs poignets.

Par voie de communiqué, la famille — qui avait engagé des détectives privés afin de déterminer s'il s'agissait d'un double meurtre ou d'un meurtre suivi d'un suicide — a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la police confirme ce qu'elle soupçonnait.

«Cette conclusion confirme ce dont se doutait à la famille depuis le début de l'affaire et ce qu'avait permis de découvrir une enquête et des autopsies indépendantes. La famille continue d'appuyer la police de Toronto dans ses efforts pour que justice soit rendue à nos parents.»