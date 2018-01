Un présumé tueur en série dans le quartier gai de Toronto

Un paysagiste de Toronto est accusé du meurtre prémédité de cinq hommes qui sont disparus du quartier gai de la métropole.

L'homme de 66 ans avait été arrêté le 18 janvier dernier et accusé des meurtres de Selim Esen et d'Andrew Kinsman. Le détective Hank Idsinga de la Police de Toronto a indiqué, lundi matin, que Bruce McArthur est soupçonné d'avoir également tué Majeed Kayhan, Soroush Marmudi et Dean Lisowick.

La police croit qu'il pourrait y avoir d'autres victimes.

Les enquêteurs ont découvert des restes humains d'au moins trois hommes sur une propriété liée à l'accusé. Les ossements ont été retrouvés au fond de trois grands bacs à fleurs.