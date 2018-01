Les politiciens commémorent l'attentat dans la mosquée de Québec un an plus tard

Les politiciens de partout au Québec et au Canada ont commémoré lundi l'attentat dans la grande mosquée de Québec survenu il y a exactement un an et qui continue de laisser des séquelles dans la communauté musulmane québécoise.

Le 29 janvier 2017, pendant la prière du soir, un tireur a ouvert le feu dans le Centre culturel islamique du secteur Sainte-Foy, faisant six morts et 19 blessés, dont cinq gravement.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré dans un communiqué diffusé lundi matin que cette attaque «visait tous les Canadiens», car son auteur cherchait à «affaiblir nos valeurs».

Il a ajouté que son gouvernement continuerait de «lutter contre l'islamophobie, à agir contre elle et toute autre forme de haine et de discrimination».

Le chef de l'opposition à Ottawa, Andrew Scheer, s'est pour sa part désolé que ces victimes aient été brimées dans leur droit de pratiquer leur religion.

Il a par ailleurs rappelé que ce drame démontrait que le Canada «n'était pas à l'abri du fléau qu'est le terrorisme».