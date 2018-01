Le cri du coeur d'une infirmière exténuée devient viral sur Facebook

Une jeune infirmière des Cantons de l'Est, Émilie Ricard, a publié un message devenu viral sur Facebook. Dans cette publication faite lundi, elle interpelle directement le ministre de la Santé Gaétan Barrette, dénonçant à sa manière les insuccès de sa réforme. Elle décrit par la même occasion les conditions pénibles dans lesquelles elle évolue au travail.

Émilie Ricard a publié hier matin un message qui a été jusqu’à maintenant partagé plus de 40 000 fois. C’est énorme.

Son texte commence par la phrase suivante: « La réforme du système de la santé est un succès » -Gaetan Barette

Elle poursuit ensuite en écrivant ceci: «Hey mon ptit Docteur. Je sais pas où tu puises tes informations, mais c’est surment pas dans la réalité des soins infirmiers. Encore un matin que je finis mon quart de travail, vidée, extenuée, lequel je me suis démené comme une folle car je suis la seule infirmière pour couvrir 70-76 patients...»

Sur une photo qu’elle semble avoir elle-même prise avec son téléphone intelligent, on la voit faire un signe de satisfaction avec le pouce, de manière ironique. Les yeux pleins d’eau, on comprend qu’elle est exténuée et désemparée par ce qu’elle vit au travail.

Cette infirmière décrit une situation de surcharge de travail qui l'empêche de donner les soins nécessaires à tous ses patients.

Par ailleurs, elle laisse entendre qu'elle est complètement désemparée par ce qu'elle vit au plan professionnel. Au point de chercher du travail dans un autre domaine.