Happé par une déneigeuse, le père de Gregory Charles lutte pour sa vie

MONTRÉAL - Gregory Charles affirme que le piéton âgé de 77 ans qui est dans un état critique à l'hôpital, mercredi matin, après avoir été happé par un véhicule de déneigement la veille dans l'ouest de Montréal, est son père.

L'accident s'est produit vers 17h30 à l'angle des chemins de la Côte-des-Neiges et Belvédère.

Sur sa page Facebook, l'animateur et musicien explique que son père, Lennox Charles, a été frappé en revenant de l'église où il allait tous les jours depuis la mort de son épouse et mère de Gregory Charles, il y a un an.