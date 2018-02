On recherche les victimes de trois présumés proxénètes

Les enquêteurs de l'Équipe intégrée de lutte contre l'exploitation sexuelle (EILP) recherchent activement des victimes de trois hommes impliqués dans des activités de proxénétisme. Les jeunes hommes ont tous trois été arrêtés par les enquêteurs entre le 18 et le 25 octobre dernier.

L'enquête a débuté le 30 août 2017 alors qu'une des victimes était en fugue. Celle-ci fut recrutée à la station de métro Longueuil et fut amenée dans différents lieux des villes de Châteauguay et de Laval afin d'offrir des services sexuels. Les démarches d'enquête laissent croire que ces individus auraient fait d'autres victimes.

Les trois hommes, Dylvan Mcenroe 22 ans, Alexandre Forget Bedrossian 24 ans et Save Birza 23 ans, ont comparu entre le 19 et le 30 octobre dernier et font maintenant face à des chefs de proxénétisme, d’avoir bénéficié d’avantage matériel provenant des services sexuels d’une autre personne, de publicité de services sexuels d’une autre personne et de menaces.