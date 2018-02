"}],"slug":"faits-divers/collision-mortelle-entre-deux-trains-en-caroline-du-sud","metaTitle":"","metaDescription":"","showOnWebsite":true,"likes":0,"shares":0,"views":0,"status":"published","eventDate":null,"imageLink":null,"canonicalUrl":null,"linkedContents":[{"id":76509,"oldId":0,"name":"Défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe. Comment résister à une bière aujourd’hui pendant le Super Bowl? Le prétexte est bon et ce serait facile de craquer. Twitter.com / @AjaforCongress Un train de passagers de la compagnie Amtrak a frappé de plein fouet un convoi de marchandises sur une voie de desserte en Caroline du Sud, tôt dimanche, tuant deux membres d'équipage du train de passagers et blessant plus de 110 personnes, selon les autorités. Il s'agit du troisième déraillement meurtrier impliquant un train Amtrak en moins de deux mois. Le Silver Star faisait le trajet New York-Miami avec près de 150 personnes à bord. Vers 2 h 45, il est entré en collision avec un convoi CSX à une vitesse évaluée à 95 km/h, a indiqué le gouverneur Henry McMaster. La collision est survenue près d'une gare de triage à environ 16 kilomètres au sud de Columbia. Le gouverneur a affirmé que les enquêteurs n'avaient pas encore déterminé comment le train Amtrak s'était retrouvé sur cette voie de desserte. «Le CSX était sur la voie sur laquelle il devait être», a dit M. McMaster. Le Bureau fédéral de la sécurité des transports a envoyé des enquêteurs sur les lieux. Dans une déclaration par courriel, Amtrak a dit être «profondément attristée» par les morts et a dit collaborer entièrement avec l'organisme fédéral. La compagnie n'a pas évoqué de cause possible pour la collision, mais a affirmé que CSX assurait la surveillance de tous les systèmes de signaux dans le secteur de l'accident ainsi que le contrôle des accès aux voies de desserte et aux gares de triage. CSX n'avait pas répondu dans l'immédiat à un courriel et un appel téléphonique pour plus d'informations. Le chef de train et le mécanicien à bord de la locomotive d'Amtrak ont été tués, a indiqué le bureau du coroner. Et 116 personnes ont été transportées dans quatre hôpitaux, selon le gouverneur. Le principal hôpital pour traiter les traumatismes dans le secteur a accueilli trois patients dans des conditions critiques ou sérieuses, les autres passagers blessés ayant été soignés pour des blessures mineures telles que des coupures ou des entorses. Les gens n'ayant pas été blessés ont été amenés dans des voitures de police jusqu'à un refuge, a indiqué le porte-parole du bureau du shérif, Adam Myrick. «Nous savons qu'ils sont passablement ébranlés. Nous savons qu'ils n'avaient jamais rien vécu de tel. Alors nous voulions les sortir du froid, les épargner — les amener dans un endroit chaud», a affirmé M. Myrick.

Mario Langlois rencontre avec Mario Langlois

