Sorties de route: la SQ fait appel à la vigilance

La neige qui tombe depuis quelques heures sur plusieurs régions du Québec rend les conditions routières difficiles.

Les routes sont enneigées ou partiellement dégagées, et glissantes. Les vents causent de la poudrerie par endroits.

Entre 10 et 15 centimètres de neige sont prévus, dépendant des régions.

A la Sûreté du Québec, on signalait plusieurs sorties de route dimanche matin.

Le porte-parole de la SQ, Claude Denis, fait appel à la vigilance des automobilistes et des camionneurs, et leur demande d'adapter leur conduite aux conditions routières et météorologiques, notamment en réduisant leur vitesse.