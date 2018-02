Saïd Namouh tentera d'obtenir une libération conditionnelle, aujourd'hui, lors d'un passage devant la Commission des libérations conditionnelles, au pénitencier de Donnacona. Celui qu'on surnommait «le terroriste de Maskinongé» est en prison depuis 10 ans.

En 2009, il avait été déclaré coupable de complot dans le but de commettre un attentat, de participation aux activités d'un groupe terroriste et de facilitation des activités du groupe et d'extorsion.

Dans des messages écrits sur un babillard de clavardage, Namouh avait dit être sur le point de quitter le Canada pour se rendre au Maghreb. Il projetait de commettre un attentat suicide en Allemagne ou en Autriche.