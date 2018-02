Un homme perd la vie dans un carambolage monstre sur l'autoroute 20 ouest

Les conditions routières au Québec sont extrêmement difficiles depuis mercredi midi en raison des chutes de neige abondantes et du refroidissement des températures.

Les sorties de routes sont très nombreuses et deux carambolages sont survenus dans la région métropolitaine depuis midi, mercredi.

En Montérégie

Une cinquantaine de voitures sont entrées en collision sur l'autoroute 20, en direction ouest, à Mont-Saint-Hilaire.

Un septuagénaire est décédé lors des incidents et on compte une quinzaine de blessés mineurs.

L'autoroute 20 est toujours fermée à la circulation du kilomètres 112 au kilomètre 116 en direction ouest. Le retour à la normale sera long, selon la porte-parole de la Sûreté du Québec, Joyce Kemp.

«On peut penser que ça va être comme ça encore plusieurs heures le temps de porter assistance aux personnes et par la suite, dégager l'ensemble des véhicules impliqués. On sait que plusieurs poids lourds sont impliqués et que plusieurs d'entre eux ont fait des mises en portefeuille. Donc, il va y avoir des opérations de remorquage par la suite.

«On suggère aux gens de prendre la 116. Évidemment, si on peut retarder nos déplacements, on le conseille. Les conditions climatiques sont difficiles et on a des sorties de route un peu partout en Montérégie et en Estrie.»

De plus, deux mises en portefeuille simultanées sont survenues sur la 30, en direction ouest, à Saint-Constant. Plusieurs véhicules se sont heurtés par la suite aux camions accidentés.

«C'est complètement fermé à la circulation à partir de Candiac. On parle d'une entrave importante.»

Difficile aussi sur la couronne nord

Une collision est survenue entre un véhicule et un camion semi-remorque sur l'autoroute 40, en direction ouest, à la hauteur de L'Assomption.

«Entre les kilomètres 94 et 104, il y a deux voix sur trois qui sont fermées en raison de sorties de route», a expliqué Denis Arseneault, porte-parole de Transport Québec.

En Estrie

L'autoroute 10 ouest, à la hauteur de Magog et à Eastman à la hauteur de la route 245, les voies sont fermées.

«Environ une trentaine de véhicules sont impliquées dans un carambolage», a ajouté M. Arseneault.

Pour plus d'informations, synthonisez Radio Circulation 730 AM.

Il est également possible de contacter le 5-1-1 pour connaître l'état des routes et les points de contournement.