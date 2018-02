Gilbert Rozon réfute les allégations d'agressions sexuelles

Gilbert Rozon a effectué une première sortie publique, mercredi, depuis qu'il est visé par des allégations d'agressions sexuelles.

En octobre dernier, plusieurs femmes ont allégué avoir été harcelées sexuellement ou agressées sexuellement par le fondateur de Juste pour rire. Depuis, l'affaire Rozon a bouleversé le Québec et a même traversé les frontières.

M. Rozon a dû mettre en vente son entreprise et des présumées victimes ont demandé l'autorisation d'intenter une action collective contre le fondateur du festival Juste pour rire, action qu'il conteste d'ailleurs.

Première sortie publique

Au cours des derniers mois, Gilbert Rozon s'est fait discret. Mercredi, l'homme d'affaires a témoigné au palais de justice de Montréal dans le litige qui oppose le groupe Juste pour rire à Québecor.

À sa sortie de la salle de cours, des journalistes l'attendaient. M. Rozon a affirmé à La Presse et à TVA Nouvelles qu'il réfutait toutes les allégations qui ont circulé à son égard.

«Je les refute et j'espère qu'on vit toujours dans une société qui favorise et privilégie la présomption d'innocence», a-t-il dit au micro de TVA Nouvelles.

En direction de sa voiture, dans le stationnement extérieur, une journaliste de TVA Nouvelles est revenue à la charge et M. Rozon lui a répondu ceci:

«Je les réfute et je suis désolé si quelqu'un a pu se sentir offensé par un propos déplacé. Je n'ai jamais fait l'amour à quelqu'un si une personne me dit non. Jamais. Alors ces histoires-là... on verra quelles sont les motivations, mais moi... je suis fatiguée madame», a-t-il dit avant qu'un membre de sa garde rapprochée ferme la porte du passager de la voiture dans laquelle il prenait place.