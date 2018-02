56 M$ pour la campagne annuelle de Centraide à Montréal

La campagne 2017 de Centraide dans le Grand Montréal a permis de récolter 56 165 000 $ afin d’atténuer les effets de la pauvreté et de l’exclusion sociale chez les personnes vulnérables.

L’annonce a été faite mercredi lors d’une soirée de reconnaissance tenue à la Société des Arts Technologiques en présence des coprésidents sortants Louis Audet, président et chef de la direction de Cogeco et James C. Cherry, administrateur de sociétés et de quelque 350 invités.

L’engagement des milieux de travail et des organismes communautaires pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion a également été salué par la remise de 14 prix Solidaires et d’un prix Coup de coeur.

Centraide du Grand Montréal intervient sur le territoire de Laval, Montréal et la Rive-Sud. Près de 57 000 bénévoles sont impliqués au sein des quelque 350 organismes qu’il soutient et 22 000 bénévoles se consacrent à l’organisation de sa campagne annuelle.