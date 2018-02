Gastroentérite aux Jeux: une entreprise de Trois-Rivières à la rescousse

Alors que les différentes équipes nationales olympiques craignent la propagation de la gastroentérite au sein même du Village des athlètes, le comité olympique canadien a mandaté une entreprise de Trois-Rivières afin de les aider.

Depuis plus d’une semaine, les organisateurs des Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud, craignent la propagation du norovirus qui provoque la gastroentérite.

Pour éviter que ses athlètes ne soient malades durant leur séjour au Village olympique, le Comité olympique canadien a fait appel à une entreprise de Trois-Rivières.

«1200 º, c’est une entreprise spécialisée dans la désinfection et la décontamination auprès des pompiers. Mais on a eu comme rêve un peu fou d’aider l’équipe canadienne. On a présenté notre procédé au comité olympique canadien. Ils sont tombés en amour avec notre procédé. Ça tombait à point, ils cherchaient une solution durable pour ce risque de problème», a expliqué Brian Massie, chargé de projet chez 1200 º.