Moments de fierté pour les familles des skieuses canadiennes

La famille des sœurs Dufour-Lapointe et celle d’Audrey Robichaud étaient rassemblées tôt dimanche matin à Lac Beauport et Lévis pour regarder l’épreuve féminine de bosses à Pyeongchang.

Les membres de la famille de Justine et Chloé Dufour-Lapointe habitant à Montréal et Charlevoix, ils se sont donné rendez-vous à mi-chemin à Lévis. Cris de joie et fierté étaient au rendez-vous tout au long de la compétition. L’émotion a envahi le groupe lorsque la deuxième place de Justine a été affichée au tableau des résultats. Le parcours de sa soeur, Chloé s’est terminé en première ronde de finale alors qu’elle a pris la 17e position.

Pour ce qui est d’Audrey Robichaud, elle a accédé à la deuxième ronde de finale où elle a pris la 8e position. Un résultat qui n’a absolument rien changé à la fierté qu’a ressentie la famille qui était réunie au Relais du Lac Beauport.