Optométristes: le PQ dénonce l'approche de Gaétan Barrette

Le Parti québécois (PQ) appelle le gouvernement Couillard à changer de stratégie de négociations avec les optométristes pour éviter qu'ils se braquent comme ils l'ont fait la semaine dernière, en annonçant qu'ils se retiraient du régime public d'assurance-maladie.

La porte-parole péquiste en matière de santé, Diane Lamarre, estime que ministre Gaétan Barrette tente de «casser» ses vis à vis dans la négociation, ce qui amène ces derniers à se «braquer» et à défendre leurs propres intérêts plutôt que ceux de la population.

Selon la députée de Taillon, ce sont les patients qui se retrouvent perdants au final. Mme Lamarre croit que les optométristes pourraient beaucoup contribuer plus au système de santé, et elle invite le gouvernement à délier les cordons de la bourse pour les rémunérer en fonction des actes qu'ils effectueront.

Plus tôt cette semaine, l'Association des optométristes du Québec a claqué la porte des négociations avec le gouvernement et a annoncé que 90 pour cent des optométristes se retiraient de la Régie de l'assurance-maladie du Québec (RAMQ), évoquant un «ras-le-bol généralisé» face «aux honoraires insuffisants payés par la RAMQ».

L’entente quinquennale qui fait l'objet de conflits définit les conditions de participation des optométristes au régime public qui couvre la population de moins de 18 ans et de 65 ans et plus, ainsi que les prestataires de la sécurité du revenu. Ces assurés pourraient devoir payer de leur poche à compter du 10 mars, si aucune entente n’intervient d’ici là.

Or, selon Mme Lamarre, le gouvernement Couillard est à blâmer, puisque l'entente précédente était échue depuis avril 2015.

Une attitude «déraisonnable», selon Gaétan Barrette

Le ministre s'est dit prêt à négocier sur une base «raisonnable».

Dans son communiqué, l'Association des optométristes du Québec (AOQ) fait valoir que les honoraires payés au public sont «insuffisants» et qu'un «rattrapage est essentiel», surtout que la population couverte par la RAMQ représente 50 pour cent de ses patients.

Par exemple, selon l'AOQ, les honoraires pour un examen de la vue s'élèvent à 42 $ au public, alors qu'ils seraient de 95 $ dans le secteur privé.

Selon la députée péquiste Diane Lamarre, les coûts d'exploitation «encourus par les optométristes ont augmenté trois fois plus que les honoraires à l'acte au cours des 30 dernières années».

En réaction à l'annonce des optométristes, le ministre Barrette avait souligné la semaine dernière leur «timing extraordinaire», à seulement quelques mois des élections.