Au moins quatre motoneigistes sont décédés ce week-end au Québec

Tragique week-end pour au moins quatre motoneigistes au Québec.

Un homme de 54 ans est mort après un accident de motoneige au lac Manouane à environ 150 km au nord de Saint-Michel-des-Saints, dans la MRC de la Matawinie.

L'accident est survenu samedi soir selon les informations obtenues par la Sûreté du Québec (SQ).

L'homme aurait perdu le contrôle de l'engin dans une courbe et il aurait percuté un arbre.

La victime a été héliportée dans un centre hospitalier par un appareil de l'entreprise Airmedic, qui a rapporté le décès de l'homme à la SQ dimanche soir.

Les policiers de la MRC de Matawinie ont ouvert une enquête afin de connaître les circonstances de l'accident.

À Drummondville

Un motoneigiste a perdu la vie dans une violente sortie de sentier dans la nuit de vendredi à samedi à L'Avenir, près de Drummondville, dans le Centre-du-Québec.

Vers 0h30, six motoneiges circulaient dans un sentier fédéré, et l'une d'elles a raté une courbe pour foncer dans un ruisseau. Le conducteur est demeuré coincé sous son véhicule, et son décès a été constaté.

La victime est un homme de 24 ans d'Acton Vale.

La SQ mènera l'enquête pour préciser les circonstances du drame.

Deux personnes auraient sombré dans les eaux du lac Saint-François

La SQ a interrompu dimanche les recherches visant à retrouver les deux motoneigistes portés disparus en Montérégie depuis vendredi.

Les recherches ont été suspendues dès l'heure du dîner, n'ayant pas donné le résultat escompté.

En milieu d'après-midi, la SQ disait ignorait la tournure qu'allait prendre son enquête lundi matin.

Dimanche, la police provinciale avait décidé de miser exclusivement sur des recherches aériennes en se concentrant principalement sur des zones où le couvert de glace était absent et où il y avait de l'eau vive.

La veille, elle avait également utilisé son hélicoptère, mais elle avait aussi mis à contribution ses plongeurs.

Ce sont d'ailleurs eux qui avaient découvert la motoneige des disparus, samedi, dans les eaux du lac Saint-François à la hauteur de Saint-Stanislas-de-Kostka.

Selon toute vraisemblance, les deux hommes de 29 et 30 ans auraient quitté un bar de Sainte-Barbe en direction de Salaberry-de-Valleyfield dans la nuit de jeudi à vendredi.

Ils auraient décidé de circuler sur le lac Saint-François pour atteindre leur destination.

D'après le sergent Stéphane Tremblay, porte-parole de la Sûreté du Québec, une telle pratique est hautement risquée. «La SQ déconseille toujours de se déplacer sur un plan d'eau. Elle recommande plutôt de suivre les sentiers balisés parce que c'est très difficile d'évaluer à l'oeil l'épaisseur de la glace.»