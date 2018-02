Plusieurs personnalités s'impliquent dans les Journées de la persévérance scolaire

Plusieurs personnalités publiques s'unissent pour contrer le décrochage scolaire, alors que débutaient hier les Journées de la persévérance scolaire au Québec.

Mentionnons l'acteur, animateur et réalisateur Yan England, les comédiens Éliane Gagnon, Félix-Antoine Tremblay, Karl Walcott et Frédérick Lemay, et l'humoriste Katherine Levac. Le député de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, le chef péquiste Jean-François Lisée et la mairesse de Montréal Valérie Plante font également partie du groupe.

À la demande de Perspectives Jeunesse, un organisme de lutte au décrochage, elles ont enregistré des capsules vidéos qui seront diffusées sur les réseaux sociaux afin d'inciter les jeunes à poursuivre leurs études. Le thème est «Je crois en toi».

Celles-ci serviront à sensibiliser les Québécois quant au problème du décrochage scolaire.

Les Journées de la persévérance scolaire auront lieu du 12 au 16 février 2018.

(Avec l'AFP)