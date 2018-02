Témoignage | Sous l’emprise des gangs de rue pendant 5 ans

Kim avait à peine 18 ans quand elle est tombée amoureuse de celui qui allait devenir son premier pimp. Même son entourage immédiat n’est pas au courant de tout ce qu’elle a enduré au cours des cinq années où elle a été exploitée sexuellement. Elle s’est racontée pour la première fois auprès de la journaliste Monic Néron du 98,5 FM, seulement quelques mois après avoir réussi à se tirer de leurs griffes.

Un texte de Monic Néron

Jeune étudiante de Sherbrooke, elle vit seule en appartement depuis le décès de sa mère adoptive. Le frigo est souvent vide. Il le remplit. Tout simplement. C’est comme ça qu'il gagne subtilement sa confiance...

Un soir, son amoureux doit venir la rejoindre, mais elle reçoit plutôt un appel de Montréal. « Ton chum a été arrêté. Il est en prison. Il doit comparaitre demain, il aimerait que tu sois là.» Voici l’appât que le gang a utilisé. Lorsqu’elle est arrivée à Montréal en autobus, ils étaient trois hommes à l’accueillir. « Les plans ont changé…» Ils reconduisent Kim dans un bar de danseuse.

Elle pleure en embarquant sur la scène. Idem quand elle est forcée à rencontrer son premier client dans un salon de massage dans l’est de Montréal. « Je ne savais pas quoi faire quand il est entré. Je savais que je foutais ma vie en l’air mais j’étais prise, je leur devais, je ne pouvais plus me sortir de là. Quand mon chum est sorti de prison, il n’y avait plus de je t’aime, je devais travailler tous les jours, sinon il me battait. »

« Je ne rapportais plus rien »

Kim tombera enceinte. Elle sera battue avec l’intention de lui faire perdre l’enfant. « Je ne rapportais plus rien.»

Après son accouchement, des gars sont revenus la chercher. Un nouveau pimp. Plus violent et encore plus exigeant. Un soir, elle danse dans un bar. Celui qu’elle croit être son chauffeur lui a tendu un piège. Elle est alors violée, battue, presque défigurée. Elle touche le fond…

Cette nuit-là, en sortant de l’hôpital, elle voit noir. Elle sort dehors pour marcher et s’arrête sur un pont. « J’étais tellement faible. Tout le monde se foutait de moi, je ne valais plus rien. Je me sentais seule, détruite. Je me suis dit vas-y, saute. Saute. Je me suis fermé les yeux et j’ai vu le sourire de mon fils. Je devais prendre ma vie en main.»

Repartir à neuf

Grâce à l’aide de sa petite sœur et d’une amie qui l’ont pris sous leur aide, Kim remontera doucement la pente. Elle a louera un petit appartement sur la Rive-Sud de Montréal, un endroit sobre et modeste, où personne ne pourra lui dire quoi faire. Inscrite au programme « Départ à neuf » d’emploi Québec, elle préparera un retour aux études.

« Je suis encore fragile, mais je sens que cette fois est la bonne : plus personne ne va plus jamais me dire qu’elle ne vaut rien. »

