Le carfentanil: 10 000 fois plus puissant que la morphine

La Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval a été informée par le Service de police de Laval et le laboratoire du Service d'analyse des drogues (SAD) de Santé Canada que du carfentanil a été découvert sur des timbres buvards dans la région.

Le carfentanil en buvard – des timbres papier imbibés d'un opiacé synthétique environ 100 fois plus puissant que le fentanyl et 10 000 fois plus puissant que la morphine – peut entraîner des décès.

La population peut consommer cette drogue à son insu en croyant qu'il s'agit d'autre chose. Les autorités invitent donc les utilisateurs de drogues à être très prudents.