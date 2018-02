Des manifestants se réunissent à Montréal en mémoire du jeune Colten Boushie

MONTRÉAL - Plus d'une centaine de personnes se sont réunies dans un secteur bondé du centre-ville de Montréal, mardi, pour souligner la mémoire de Colten Boushie, un jeune Cri qui a été abattu par un fermier en Saskatchewan.

Des groupes étudiants et autochtones avaient organisé ce rassemblement dans la foulée de l'acquittement de Gerald Stanley, le fermier qui a tué le jeune Autochtone d'un coup de feu derrière la tête.

Depuis quelques jours, plusieurs personnalités influentes, dont le premier ministre Justin Trudeau, ont exprimé leurs inquiétudes sur le fait que les membres des Premières Nations soient sous-représentés dans les jurys. M. Stanley a été acquitté par un jury formé entièrement de Blancs. D'autres ont remis en question le système de «récusation péremptoire», qui permet aux avocats de rejeter certains jurés sans fournir d'explication.

Les manifestants de Montréal se sont entassés en pleine heure de pointe sur la place Norman-Bethune, près de l'Université Concordia, pour entendre des chants autochtones et des discours militants.

Plusieurs brandissaient des pancartes où l'on pouvait lire «Justice pour Colten» («Justice for Colten»), «La vie des Autochtones compte» («Indigenous Lives Matter») et «On est en 2018. Abolissons la Loi sur les Indiens» («We're in 2018. Abolish the Indian Act»).

Les manifestants ont dénoncé le système canadien de justice qui, selon eux, n'est pas assez représentatif de la population et pas assez sensible aux réalités des Premières Nations.