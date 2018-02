Une «vedette» de la Commission Charbonneau condamnée pour attentat à la pudeur

Gilles Cloutier, qui s'est fait connaître pendant la commission Charbonneau pour avoir organisé des élections clés en main, a été condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, mardi au palais de justice de Saint-Jérôme.

En décembre, il avait été reconnu coupable d'attentat à la pudeur sur une mineure et de voies de fait sur cette dernière et sur sa grande soeur. On lui reproche des crimes sexuels entre 1967 et 1973 sur victime qui avait entre 8 et 15 ans au moment des faits.

Âgé de 77 ans et à la santé qui serait fragile, Cloutier sera assigné à résidence 24 heures sur 24 pendant les 10 premiers mois de sa peine. Seule une urgence médicale et des rencontres des Alcooliques anonymes lui permettront de quitter son domicile.