Controverse du déneigement à Montréal: un garçon reçoit un constat d'infraction pour un sac de recyclage

Un garçon de 12 ans a fait les frais du zèle d’un employé de l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, à la fin janvier. Quelques sacs de recyclage et de compostage résidentiel, restés deux jours sur le trottoir en pleine période de déneigement, ont déplu à une inspectrice. Résultat pour un jeune citoyen : un gros autocollant sur lequel était inscrit «Coupable trouvé, constat émis».

Fin janvier, la Ville de Montréal comptait sur le redoux pour se débarrasser de la neige et de la glace. On connaît la suite de l’histoire… Des citoyens déconcertés, des trottoirs dangereusement glacés, des excuses du responsable du déneigement et une opération déneigement plusieurs jours après les précipitations…

«Il y a avait plusieurs sacs au chemin, dont deux directement devant ma propriété, raconte la Montréalaise Marianne Dugal. Au lieu d’envoyer un camion pour ramasser les sacs, ils ont envoyé une agente qui les a éventrés. Elle a fouillé pour trouver une adresse. Finalement, elle a trouvé dans l'un d'eux une enveloppe au nom de mon fils de 12 ans. Elle avait mis un gros autocollant sur mon sac…»

Un vendredi, on a reçu un papier sur lequel était indiqué qu’un colis attendait mon fils au bureau de Poste Canada. Toute la fin de semaine, il était excité. On avait oublié cette histoire de sacs... Finalement, quand on est allé chercher le colis, lundi, c’était une contravention de 272 $, parce qu’il avait mis son recyclage au mauvais moment dans la rue !»

Lors de son entrevue accordée à notre animateur Paul Arcand, mercredi matin, Mme Dugal a indiqué qu’elle allait contester ce constat d'infraction associée à la réglementation concernant la propreté, le civisme et les services de collecte.

«Ils [les employés de la Ville de Montréal] sont fautifs à tellement de niveaux. Ils ne ramassent pas la neige au bon moment et quand ils décident de la ramasser, ils ne font même pas de vérification à savoir si l’heure de déneigement correspond avec celle de la collecte des matières recyclables ou des vidanges...»

En vertu du règlement RM 16-049



• Article 12 : en ayant déposé les contenants et les matières résiduelles, en vue de la collecte des matières recyclables ou des matières organiques ou des résidus alimentaires ou des résidus verts ou des résidus de construction, de rénovation, de démolition et des encombrants ou des ordures ménagères autrement que selon l'horaire déterminé par l'article 12 du règlement ou l'ordonnance de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal (amende minimum : physique 200$, moral 400$)

Source: site internet de la Ville de Montréal