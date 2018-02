Ivre au volant : André Boisclair reconnaît sa culpabilité à la première occasion

André Boisclair versera une amende de 2000$ et se voit retirer son permis de conduire pour une période d'un an.

Il été absout inconditionnellement du chef d'entrave. Le juge Gilles Charest a pris en compte le fait qu'il était intoxiqué par l'alcool au moment où il a proféré des menaces de poursuites, et qu'il lui serait difficile de voyager aux États-Unis dans le cadre de son travail avec une mention d'entrave à son dossier. Cette absolution n'est pas non plus étrangère au fait qu'il n'avait aucun antécédent, et qu'il a versé une somme de 2000$ à Lauberivière.