Quels sont les deux véhicules de l'année en 2018 au Canada?

TORONTO - Les modèles Honda Accord et Chrysler Pacifica ont remporté les titres de véhicules de l'année 2018 au Canada décernés par l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC).

L'automobile Honda Accord est la voiture de l'année alors que le Chrysler Pacifica est le véhicule utilitaire de l'année.

Les deux gagnants ont été annoncés jeudi au Salon international canadien de l'automobile de Toronto.

Il y a eu une année d'essais routiers et deux rondes de vote pour les près de 100 membres de l'AJAC. Ils ont mis les véhicules à l'épreuve dans différentes conditions. Chaque véhicule a reçu un score anonyme sur différents critères incluant la performance, les équipements, la technologie, le design, l'économie d'essence et le rapport qualité-prix.

Les modèles avec le meilleur score ont été couronnés gagnants dans leur catégorie.

Les membres de l'AJAC ont ensuite voté de nouveau sur les 14 gagnants afin de déterminer la meilleure voiture et le meilleur véhicule utilitaire. Lors de ce second scrutin, ils ont tenu compte des caractéristiques plus subjectives incluant le niveau de confort, la fonctionnalité et la performance pratique.