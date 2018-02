Fusillade en Floride: le suspect aurait des remords

Soupçonné d'avoir ouvert le feu dans une école secondaire de la Floride, mercredi, Nikolas Cruz a été formellement accusé de 17 meurtres prémédités, jeudi.

L'homme de 19 ans aurait déclenché l'alarme de feu afin de pouvoir tuer un maximum d'élèves alors que ces derniers sortaient de leur classe.

Le suspect, Nikolas Cruz, aurait utilisé un fusil d'assaut AR-15 pour commettre son crime, fusil qu'il aurait acheté légalement.

Comparution

Lorsqu'il a comparu devant la juge, Nikolas Cruz était vêtu d'une combinaison orange de détenu et avait les mains menotées à la taille. Ses deux avocats l'entouraient.

La juge a ordonné qu'il demeure incarcéré en attendant la suite des procédures.

Il aurait des remords

Selon l'avocate qui le défend, Melisa McNeill, Nikolas Cruz est bien conscient de ce qui se passe, qu'il est triste et qu'il a des remords. Elle a décrit son client comme étant «un être humain brisé».

Un avocat qui représente la famille adoptive du présumé tireur a déclaré que celle-ci était sous le choc et ne se doutait pas de ses intentions macabres. Jim Lewis a dit à l'Associated Press que le jeune homme avait commencé à vivre avec cette famille après la mort de sa mère en novembre. Selon lui, Nikolas Cruz était tranquille et très respectueux, mais il paraissait triste.

Me Lewis a refusé d'identifier la famille, mais a précisé que celle-ci coopérait avec les autorités, qui ont notamment mené des perquisitions dans la résidence familiale. Il a également révélé que le fils biologique de cette famille, qui est un élève de l'école Marjory Stoneman Douglas, était sur place lors de la fusillade, et qu'il était bouleversé par les événements.

Membre d'une milice nationaliste

Le leader d'une milice nationaliste blanche a déclaré que le suspect était membre de son groupe et qu'il avait participé à des entraînements paramilitaires à Tallahassee.

Jordan Jereb a précisé qu'il ne connaissait pas personnellement Nikolas Cruz et que celui-ci avait agi «en son propre nom» et qu'il était le seul responsable de ses gestes. Il a également déclaré que le suspect avait «des problèmes avec une fille» et que le moment choisi pour la fusillade, le jour de la Saint-Valentin, n'était pas un hasard.

