Tuerie en Floride: le FBI admet ses erreurs

Le FBI avait reçu un signalement, le mois dernier, indiquant que le suspect de la fusillade dans une école secondaire de la Floride avait «un désir de tuer» et un accès à des armes et qu'il pouvait préparer une attaque. Les agents n'ont toutefois pas donné suite à ce signalement, a admis l'agence, vendredi.

Un proche de Nikolas Cruz avait fait un signalement au FBI le 5 janvier et donné des informations sur ses armes et son comportement erratique, dont ses publications troublantes sur les médias sociaux. La personne craignait que Nikolas Cruz n'attaque une école.

Dans une déclaration, l'agence a admis que ce signalement aurait dû être transmis au bureau de Miami du FBI et qu'une enquête aurait dû être menée, mais que cela n'a pas été fait.

Cette étonnante confession est survenue alors que l'agence était déjà critiquée pour son traitement d'un signalement au sujet d'un commentaire publié l'an dernier sur YouTube. Un utilisateur nommé «Nikolas Cruz» avait alors écrit: «Je serai un tireur d'école professionnel.»

Le FBI avait alors enquêté, mais n'avait pas déterminé qui avait publié le commentaire.

Nikolas Cruz a été accusé d'avoir tué 17 personnes à l'école secondaire Marjory Stoneman Douglas, à Parkland, au nord de Miami.

Le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré que l'agence était en train d'analyser ses erreurs en lien avec le signalement de janvier. Il s'est engagé à aller au fond des choses et à évaluer la façon dont le FBI traite les signalements par le public.

«Nous avons parlé aux victimes et aux familles et nous regrettons profondément la douleur additionnelle que cela cause à tous ceux qui sont touchés par cette horrible tragédie», a indiqué M. Wray dans la déclaration.

La fusillade de mercredi était le 17e incident impliquant une arme à feu dans une école secondaire américaine depuis le début de l'année.