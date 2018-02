Une semaine marquée par le redoux... et la pluie

Un redoux marqué par des pluies abondantes devrait toucher le Québec cette semaine.

Si la région métropolitaine pourrait vivre la douceur d'un maximum de 6 degrés Celsius aujourd'hui, le mercure pourrait grimper jusqu'à 11, mercredi.

La région de Québec et les régions plus à l'est pourraient devoir faire face à des épisode de pluie verglaçante.

La pluie devrait débuter cet après-midi et se poursuivre plusieurs jours pour une quantité globale pouvant osciller entre 20 et 30 millimètres.

Dans certaines régions, la sécurité publique sera en état d'alerte pour les inondations.