Eugenie Bouchard et l'USTA: le procès débute aujourd'hui

Plus de deux ans après son accident dans le vestiaire durant les Internationaux de tennis des États-Unis, la cause d'Eugenie Bouchard sera entendue devant la Cour fédérale à Brooklyn.

Bouchard, qui s'était cognée la tête et était demeurée à l'écart de la compétition par la suite, poursuit l'Association de tennis des États-Unis (USTA), l'organisme qui présente les activités du dernier tournoi du Grand Chelem de la saison à Flushing, dans l'État de New York.

Ses avocats défendront la cause déposée en 2015, six semaines après que la joueuse québécoise se soit retirée du simple, du double et du double mixte au U.S. Open. Elle a alors plaidé avoir subi une commotion cérébrale après avoir glissée sur le plancher glissant dans le vestiaire des soigneurs, tard en soirée le 4 septembre.

Bouchard réclame, entre autres, des dommages passés et futurs pour blessure physique et morale ainsi que pertes de revenus et dépenses médicales.

(Avec le NY Times)