Noyade dans Rosemont: l'adolescent a succombé jeudi matin 

Le 98,5 FM a appris que l'adolescent de 13 ans retrouvé au fond d'une piscine de Montréal, jeudi dernier, est décédé.

Il était dans le coma depuis le drame survenu au centre Père-Marquette dans Rosemont. Il est décédé mercredi matin à l'hôpital Sainte-Justine entouré de ses proches.

Son corps avait été découvert au terme d'un cours d'éducation physique tenu en piscine, ce jour-là.

Il y aura une enquête du coroner et un inspecteur de la Régie du bâtiment devait se rendre sur les lieux mercredi.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante a réagi à la suite de cette triste nouvelle.

«Beaucoup de tristesse, ça me touche particulièrement, c'est l'école de mon plus jeune. C'est la piscine où je nage moi-même. C'est troublant. On va voir ce que le rapport d'enquête (du coroner) va montrer.»