Exclusif | Une Québécoise victime d’un accident au Honduras dénonce Air Transat

Des Québécois ont eu la frousse de leur vie sur le chemin de l’aéroport Juan Manuel Gálvez, dans l’île de Roatan au Honduras, lundi. Le minibus vétuste dans lequel ils sont montés a eu un souci mécanique majeur : les freins ont lâché dans une pente abrupte. Ce voyage, organisé par la compagnie aérienne Air Transat, a donc fini en queue de poisson.

Sans frein, le minibus dans lequel étaient entassés 26 voyageurs s’est soudainement mis à rouler vers l’arrière, dans un environnement montagneux et parsemé de ravins. Au dire de l’une des personnes impliquées dans cet accident, Marie-Ève Dupéré, les gens se sont mis à hurler, pensant qu’ils allaient mourir. Allant à une vitesse assez importante, le minibus a dévalé une pente raboteuse avant de finir sa course dans un arbre. Le choc s’est avéré sévère.



Après une longue attente, les 26 occupants du véhicule, dont plusieurs blessés, ont dû insister pour avoir des taxis afin de gagner l’aéroport. Ils ont finalement pris l’avion pour revenir au pays. Pompiers, policiers et ambulanciers les attendaient à leur arrivée à Montréal, plus de 6 heures après l’accident du minibus.



Mme Dupéré, déplore que le voyagiste Air Transat ait pratiquement laissé à eux-mêmes ses clients durant cette situation d’urgence. Selon elle, il est impardonnable que des personnes blessées et en état de choc aient pris l’avion sans que leur santé soit évaluée. Infirmière, Mme Dupéré a d’ailleurs dû porter secours à plusieurs passagers avec l’aide d’une autre personne. Quant à sa santé personnelle, on lui a diagnostiqué une entorse cervicale lors de sa visite chez le médecin, mardi.