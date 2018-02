Des Montréalais démunis expulsés de leur logement insalubre 

Les résidants de deux immeubles en piteux état du quartier Pointe-Saint-Charles, à Montréal, ont été évincés de leur logement par la Ville, jeudi, au coeur de l'hiver, et certains se demandaient encore où ils allaient passer la nuit.

Plafonds qui coulent, rats qui gambadent, squatteurs qui séjournent parfois dans les escaliers: ces locataires, la plupart à faible revenu, n'occupaient certes pas un palace, dans ces immeubles des rues Centre et Châteauguay. Mais la rapidité avec laquelle ils ont dû vider leur logement et se trouver un nouveau domicile les a pour le moins bousculés.

Glenn Fox, âgé de 58 ans, racontait jeudi, en sortant ses effets, que les locataires avaient reçu l'avis d'éviction de la Ville il y a 20 jours seulement. Vingt jours pour se trouver un nouveau logement, en plein mois de février, rappelle-t-il.

La Ville a envoyé son avis d'éviction au début de février à une quinzaine de locataires parce que le propriétaire des immeubles de deux étages n'avait pas réglé des problèmes d'entretien, de salubrité et de sécurité incendie — des rénovations qui étaient exigées depuis 2010.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a expliqué jeudi qu'elle n'avait pas eu d'autre choix.

«Moi, comme mairesse, je ne peux pas laisser des gens dans un logement si on me dit qu'il n'est pas sécuritaire, a-t-elle soutenu. Je ne peux pas avoir un accident sur la conscience.

«Ceci étant dit, on le sait, présentement il y a la Croix-Rouge, le programme de relocalisation de la Société d'habitation de Montréal, donc ces personnes-là vont être relogées. Est-ce que c'est souhaitable que l'avis soit si court? Non. Mais une chose est certaine: la sécurité de la population, c'est une priorité, et il fallait agir.»

L'avocat Stéphane Proulx, des Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne, déplore que «ces personnes aient été prises entre le propriétaire et la Ville — entre l'arbre et l'écorce».

«Les gens n'ont même pas eu trois semaines pour se revirer de bord et essayer de se trouver une place où aller habiter, a-t-il dit en entrevue. Ça fait des années qu'il y a un problème avec cette bâtisse-là — et je suis certain qu'il y en a plusieurs comme ça à Montréal.»