Le nouveau pont Champlain devrait être livré à temps (photos)

MONTRÉAL - Le constructeur du nouveau pont Champlain soutient être en mesure de livrer l'ouvrage en décembre prochain comme prévu, mais il est déjà acquis que cela entraînera une augmentation de la facture, qui dépassera ainsi les 4,2 milliards $ prévus à l'origine.

Le consortium Signature sur le Saint-Laurent (SSL), Infrastructure Canada et Les Ponts Jacques Cartier et Champlain inc (PJCCI) ont fait le point sur l'avancement des travaux, vendredi.

Les organisations ont expliqué qu'ils avaient augmenté de manière substantielle le nombre de travailleurs, qui est passé de 650 l'été dernier à 850 en janvier dernier, afin de réaliser davantage de travaux sur la même période de temps.

Les organisations impliquées n'étaient pas en mesure, vendredi, de chiffrer le montant additionnel qu'entraînera cette intensification des travaux, ni comment cette facture additionnelle serait partagée entre le consortium SSL dirigée par SNC-Lavalin et le gouvernement fédéral.

Quoi qu'il en soit, Ottawa prépare déjà le terrain à un éventuel retard, une enveloppe additionnelle de 10 millions $ ayant été mise de côté pour renforcer le vieux pont Champlain jusqu'à l'été 2019 s'il devait rester en service au-delà du mois de décembre. Déjà, des travaux de 43 millions $ sont prévus pour en assurer le maintien jusqu'en décembre.

L'échéance de décembre est cruciale pour l'entrepreneur: le consortium s'expose à des pénalités de 100 000 $ par jour pour les sept premiers jours de retard, pénalité qui serait haussée à 400 000 $ par jour de retard après la première semaine.