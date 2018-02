Le festival Mutek se joint à un mouvement international pour la parité

TORONTO - Quatre événements musicaux canadiens se joignent à un regroupement international s'engageant à lutter contre les inégalités dans l'industrie en promettant la parité dans leur programmation d'ici 2022.

Le festival de musique électronique montréalais Mutek, la conférence BreakOut West, dans l'Ouest canadien, de même que North By Northeast et la Semaine de la musique canadienne à Toronto font partie des 45 événements qui participent à l'initiative à travers le monde.

Le mouvement a été lancé par la firme britannique PRS Foundation, qui a fondé un programme baptisé Keychange, dans l'espoir de «donner aux femmes la possibilité de transformer l'avenir de l'industrie de la musique».

Le déséquilibre entre les sexes fait depuis longtemps partie de la conversation dans l'industrie de la musique, mais la pression s'est accentuée au cours des dernières années, alors que des galas comme les Grammy et les Juno ont été critiqués pour leur manque de représentation féminine parmi leurs finalistes.

Des festivals de musique ont aussi essuyé des reproches pour le peu d'espace qu'ils laissent aux artistes féminines dans leur programmation. Certains affirment qu'il ne serait pas très difficile pour les promoteurs d'embaucher davantage d'artistes féminines.

Les objectifs de Keychange laissent aux festivals environ cinq ans pour mettre en place leurs changements.

Parmi les autres festivals internationaux qui participent à l'initiative, on note le festival Iceland Airwaves, le Winter Jazzfest de New York, Liverpool Sound City et le Manchester Jazz Festival.