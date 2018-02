Vague de froid en Europe: encore de nouvelles victimes (vidéo)

Les transports ferroviaires étaient perturbés dans le nord et l'est du Royaume-Uni. On rapporte aussi des délais importants dans le métro de Londres, notamment sur la ligne Piccadilly qui relie l'aéroport Heathrow au coeur de la mégalopole.

Des automobilistes ont dû être secourus de véhicules enlisés dans la neige, des centaines d'écoles étaient fermées pour une deuxième journée consécutive et des hôpitaux ont choisi d'annuler des interventions non urgentes et de fermer des cliniques externes.

Il est tombé plus d'un mètre de neige en Albanie. Fait rare, même la capitale Tirana a reçu des flocons. Plusieurs écoles étaient fermées mercredi.

Le ministère kosovar de l'Éducation a lui aussi choisi de fermer toutes les écoles primaires et secondaires du pays mercredi, en raison du froid extrême des derniers jours. Le mercure devait descendre à -23 degrés Celsius.

En Belgique, des glaçons géants se sont formés autour d'un globe terrestre, donnant l'impression que toute la planète est enveloppée de glace.

En Suède, les autorités ont mis en garde contre des déplacements périlleux après que la capitale et le sud du pays eurent reçu environ 15 centimètres de neige. Les routes enneigées auraient joué un rôle dans une collision qui a fait trois morts dans le nord du pays plus tôt cette semaine.