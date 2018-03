La relâche scolaire est profitable pour les centres de ski du Québec

MONTRÉAL — Les stations de ski du Québec sont envahis par les visiteurs alors que débute la relâche scolaire.

La porte-parole de l'Association des stations de ski du Québec, Sophie Leblanc-Leroux, souligne que la relâche représente près de 25 pour cent de l'achalandage saisonnier.

Afin d'attirer la clientèle, qui provient également de l'Ontario et des États-Unis, les stations de ski en profitent pour offrir plusieurs activités spéciales pour les plus jeunes, et des rabais.

Malgré des conditions climatiques parfois difficiles, la saison actuelle «s'apparente à la moyenne» en ce qui a trait à la fréquentation, selon Mme Leblanc-Leroux.

Elle précise que les conditions ont été généralement bonnes, si ce n'est du froid extrême qui a sévi durant le temps des fêtes et qui a repoussé certains skieurs.

Mme Leblanc-Leroux rappelle que la saison est loin d'être terminée, puisqu'elle se prolonge jusqu'en avril et même jusqu'en mai dans quelques stations de ski du Québec.