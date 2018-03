Poursuite de 96M$ contre Grenville-sur-la-Rouge

La petite municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, dans les Laurentides, a l'intention de se défendre vigoureusement à la suite du dépôt d'une poursuite de 96 millions de dollars intentée par une entreprise minière de l'Ouest canadien qui a vu son projet être bloqué par le conseil municipal.

L'entreprise Canada Carbon avait reçu l'approbation des anciens dirigeants de Grenville-sur-la-Rouge pour exploiter une mine de graphite à ciel ouvert, mais à la suite des élections municipales de l'an dernier, le nouveau conseil municipal a décidé de retirer l'appui au projet.

Le maire de la municipalité, Tom Arnold:

«Ça cause un stress, c'est garanti. On a été élus, on est là pour protéger nos citoyens et on va faire le nécessaire pour les protéger. Les avocats vont faire ce qu'ils ont à faire. En espérant qu'on ait gain de cause.»