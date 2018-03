Non, l’hiver n’est pas fini!

Alors que le temps doux des deux dernières semaines fait croire à l’arrivée précoce du printemps, des averses de neige prévues à travers le Québec mercredi vont nous ramener à la réalité.

Selon Réjean Ouimet de Météomédia, les chutes de neige vont commencer lentement mercredi en fin de journée pour se poursuivre jusqu'à vendredi.

«Pour la région de Montréal, on prévoit entre 10 à 15 centimètres de neige. On a un profil de températures qui est un peu printanier, donc ce sera une neige qui va avoir tendance à s’écraser sur elle-même. Mais une bonne partie de l’impact va se vivre pendant la nuit. Mais ce sera problématique pour les déplacements jeudi matin.»

La température demeura cependant relativement douce avec des maxima variant entre 0 et 3 degrés d'ici samedi.

Si on prévoit des chutes de neige maximales de 15 cm pour Montréal, les régions plus à l’est, comme Charlevoix ou l’Estrie, seront plus durement touchées avec des prévisions d’environ 30 cm de neige.

«Le beau côté, c’est que ça va relancer les activités d’hiver», a dit le météorologue.

Allez, courage, on ressort nos bottes d'hiver et nos balais à neige!