Tempête hivernale: Montréal «épargnée»?

«La tempête devrait laisser de bonnes quantités de neige en Estrie, en Beauce et dans Charlevoix», disait Steve Boily d'Environnement Canada au micro de Paul Arcand, mercredi matin, à propos de la dépression remontant actuellement la côte est des États-Unis et qui frappera les Maritimes et le Québec d'ici ce soir et la nuit prochaine.

«C'est 36 heures de neige continue pour l'est du Québec, 24 heures pour Montréal», soulignait l'expert, impressionné par la durée de la dépression.

Si M. Boily s'attend à des quantités pouvant aller jusqu'à 35 cm dans Charlevoix, c'est environ 10 cm qui devrait s'accumuler à Montréal en raison des températures douces. C'est davantage de la «slush» qui demeurera au sol à cause du temps doux.

Selon lui, deux à 5 cm devraient tomber ce soir, 5 cm cette nuit et un autre 1 à 2 cm, demain. De plus, il faudra possiblement attendre jusqu'à mercredi prochain avant de revoir le soleil à Montréal.