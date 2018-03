Piégé par une conjointe qui n'est pas enceinte

Vous êtes récemment en couple et votre conjointe vous apprend qu’elle est enceinte. Tout va bien jusqu’au moment où vous apprenez que ce n’est pas vrai. Et cette histoire n’est pas de la fiction…

Cette situation rocambolesque a été vécue par Mathis Morin. Et si c’est la première fois qu’il vit une aventure cauchemardesque de la sorte, ce n’est pas une première pour la « conjointe ».

Barbara Bienvenue a fait croire à plusieurs conjoints qu’elle était enceinte d’eux ces dernières années. Il y a eu une histoire de faux quintuplés en 2014, puis deux autres histoires du genre, la dernière, pas plus tard que l’an dernier.

« Je l’ai rencontré à église, là où il y a une banque alimentaire », a révélé en exclusivité Mathis Morin à Paul Houde à l’émission Le Québec maintenant.

« On s’est fréquenté fin septembre, début octobre et elle est entrée chez moi en novembre, tout en ayant toujours son logement. Elle a déménagé chez moi en décembre en me disant qu’elle était enceinte depuis le début novembre. »

La femme a utilisé le stratagème afin de se procurer des biens dont les frais retombent sur le dos de Mathis Morin. C’est la véritable fille de la fausse dame enceinte qui a prévenu M. Morin en lui envoyant via Messenger des preuves de son comportement dans le passé.

C’est à ce moment que Mathis Morin, accompagné de policiers, a confronté sa conjointe, en lui demandant de passer un test de grossesse.

