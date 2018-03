Ronald Weinberg aura passé plus de temps devant le jury qu'en prison  

Condamné à neuf ans de pénitencier en juin 2016 pour une fraude de 120 millions de dollars, le fondateur de Cinar Ronald Weinberg a obtenu sa semi-liberté.

Son procès devant jury aura duré deux ans contre un peu plus d'un an et demi passé en prison.

Le Journal de Montréal rapporte que la commission des libérations conditionnelles a estimé que l'homme de 66 ans ne représentait aucun danger pour la société et qu'il pouvait en conséquence bénéficier d'une semi-liberté.

Weinberg travaillera comme consultant d'affaires pour des amis et plus de faire deux jours de bénévolat par semaine.

Il lui sera par contre interdit de gérer les finances de quiconque et d'être en contact avec des gens du milieu criminel.