Bébé secoué: le père accusé d'homicide involontaire à Sherbrooke

Le jeune père de 19 ans de Sherbrooke dont le bébé de six semaines a perdu la vie après avoir été possiblement secoué a été accusé d'homicide involontaire, jeudi.

La semaine dernière, l'homme avait été accusé de voies de fait graves. Il avait plaidé non coupable et avait été relâché sous promesse de comparaître.

Mais puisque le poupon a succombé à ses blessures mercredi, le suspect a de nouveau été arrêté. Jeudi, il a formellement été accusé d'homicide involontaire au palais de justice de Sherbrooke.

Les autorités avaient été alertées par le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), la semaine dernière. Les médecins avaient jugé que le bébé présentait des symptômes liés au phénomène du bébé secoué.

Dans le cadre de son enquête, le service de police de Sherbrooke a effectué une perquisition au domicile de l'accusé dans l'arrondissement Bromptonville, la semaine dernière. Plusieurs témoins, dont des membres de la famille du jeune père, ont également été interrogés par les policiers de l'escouade des enquêtes criminelles.

L'homme n'était pas connu des services policiers. Tout indique que la mère du poupon n'a rien eu à voir avec le tragique événement.

Importante décision dans un autre cas

Hier, la Cour d’appel a rendu une importante décision dans un autre dossier de bébé secoué.

Le père de 37 ans, qui avait écopé de 12 ans de prison pour avoir causé la mort de son bébé de 69 jours, avait déclaré en prison «qu’il s’intéresse peu aux jeunes de 4 ans et moins, parce que ce sont des êtres égoïstes et dépendants qui ne demandent qu’à boire et à manger.»

Michée Roy a porté le verdict de culpabilité en appel. La défense voulait avoir accès à des fragments du cerveau de la petite victime qui avaient été conservés depuis sa mort en janvier 2015. Il allègue qu'il s'agit d'une preuve nouvelle qui pourrait démontrer que le décès était accidentel.

La cour d'appel a autorisé de nouvelles expertises par un spécialiste ontarien du cerveau. Les tests seront effectués à partir de lamelles qui ont été conservées depuis la mort du poupon il y a 3 ans.

Au procès, la juge n'avait pas été tendre envers lui au moment de le condamner, affirmant que Michée Roy «voulait se débarrasser de la dépouil­le comme d’une preuve accablante. Ses paroles dénotent un manque élémentaire de retenue, d’empathie et de respect à l’égard d’un être humain».

(Avec La Presse canadienne)