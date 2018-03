SPVM: «Je suis convaincu qu’un jour on va reprendre les dossiers criminels» - Martin Prud'homme

Le chef intérimaire du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Martin Prud'homme, a récemment imposé une cure minceur au corps policier. Dans une rare entrevue livrée au 98,5 FM, il a expliqué à Paul Arcand que la nouvelle équipe de direction est passée de 11 à quatre personnes, et qu’elle aurait pour objectif de redresser le SPVM.

«Je ne trouvais pas que c’était efficace, a affirmé M. Prud’homme, vendredi matin. Il y avait un problème au niveau de la gestion. Je pense qu’une organisation de 7000 employés est plus efficace avec quatre directeurs adjoints.»

Les quatre directeurs adjoints sont Simonetta Barth (direction du service des affaires corporatives), Line Carbonneau (direction des normes professionnelles), Dominic Harvey (gendarmerie) et Sylvain Caron (direction des enquêtes criminelles). Ils entreront en fonction le 12 mars. Ces quatre adjoints, qui formeront sa garde rapprochée, sont issus de deux candidatures à l'interne et deux à l'externe.

«Avant, il y a avait deux paliers de gestion a-t-il poursuivi. La ligne hiérarchique était complexe. Je préfère une [direction] horizontale. C’était trop une grosse équipe. Les activités se chevauchaient [entre les directeurs associés], c’était plus difficile de prendre des décisions. Je voulais revenir à la base : gendarmerie, enquête et affaires corporatives. J’ai ajouté la direction des normes professionnelles, qui était nécessaire, voire obligatoire.»

Cette section sera responsable des enquêtes internet au SPVM.

Rappelons que le SPVM a été éclaboussé par des scandales de favoritisme.

Le rapport de Me Michel Bouchard

En décembre, Me Michel Bouchard a déposé un rapport accablant sur les pratiques internes du corps policier de Montréal. Ce rapport faisant notamment état du favoritisme et des enquêtes bâclées à la division des affaires internes. Elle a d’ailleurs mené à la suspension du chef Philippe Pichet.

«Je corrobore la majorité de ses constats. Au niveau des affaires internes, il y avait un manque de suivi, de contrôle et de transparence. C’était une unité devenue complètement impopulaire envers laquelle les gens n’avaient plus confiance, autant à l’externe qu’à l’interne. Le climat de travail était difficile. Il y avait aussi un problème de perception des gens au sujet de la promotion des cadres. Il existait aussi des cliques et des clans. Mais, je veux vous dire une chose: en majorité, on a de très bons policiers au SPVM…»

Une nouvelle inspectrice-chef, Sophie Roy, est déjà en poste et s'occupera justement de la réforme du service.

Selon M. Prud’homme, celui-ci devrait s’attaquer aux dossiers des allégations criminelles qui minent le SPVM. Pour l’instant, toutefois, aucune enquête criminelle n’est faite à l’interne.

«On fait pour l’instant la partie disciplinaire. Mais, je me prépare, parce que je suis convaincu qu’un jour on va reprendre les dossiers criminels. […] Plusieurs dossiers ont déjà été déposés au DPCP (Directeur des poursuites criminelles et pénales), mais aucune accusation n’a encore été portée. Je ne dis pas qu’il n’y en aura pas…»