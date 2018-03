Victimes de violences sexuelles et conjugales: le PQ veut créer un tribunal spécial

La vice-chef du Parti québécois (PQ) Véronique Hivon a proposé de créer un tribunal dédié exclusivement aux violences sexuelles et conjugales, afin de mieux accompagner les victimes dans le processus judiciaire.

Ce tribunal aurait pour but d'offrir un meilleur traitement judiciaire de ces causes.

«Je veux que les victimes de violences sexuelles et conjugales retrouvent confiance dans le système de justice, a dit d'entrée de jeu Mme Hivon, en entrevue notre l'animateur Bernard Drainville. Dans la foulée du mouvement #MoiAussi (#MeToo), je pense que les élus ont une responsabilité énorme à l’endroit de ces femmes et hommes qui ont eu le courage de dénoncer [leur agresseur] et de poser des gestes. Il faut que les choses changent et ça passe par nos institutions judiciaires et policières.»

L’avocate et politicienne est convaincue que l’État a d'ailleurs la responsabilité de rebâtir cette confiance érodée entre les victimes et le système de justice.

«Des expériences à l’étranger (notamment en Afrique du Sud et au Royaume-Uni) ont été très positives à cet égard. Je veux qu’on s’en inspire pour mettre en place un endroit dédié, à la Cour du Québec, aux procureurs, juges, intervenants judiciaires... Ilo faut qu'ils soient spécialisés dans les violences sexuelles. La place qui revient à la victime doit être centrale […], puisque tout repose sur les épaules de la victime. C’est son témoignage qui fait foi de tout, souvent.»

De ce fait, des rencontres avec la victime et un soutien psychologique seraient facilités. «Les victimes font face à une charge émotive, un traumatisme important, a souligné Mme Hivon. Elles doivent être certaines qu’une poursuite vaut la peine…»

Véronique Hivon propose même que des unités spécialisées en violences sexuelles et conjugales soient créées au sein des différents corps policiers : «Par exemple, il existe au SPVM (Service de police de la Ville de Montréal) une division spécialisée en exploitation sexuelle et en traite de personne.»

Il y a environ 13 000 causes de violences violences sexuelles ou conjugales dans une année, au Québec.

À l'instar de la réflexion sur l'aide à mourir dans la dignité, Véronique Hivon a indiqué qu'elle serait disposée à travailler avec des élus appartenant à d'autres formations politiques dans le cadre d'une éventuelle création d'un tribunal voué aux violences sexuelles et conjugales.