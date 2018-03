O.J. Simpson : L’aveu perdu (vidéo)

Que s’est-il passé le soir du 12 juin 1994 quand Nicole Brown et Ronald Goldman ont été tués violemment? O.J. Simpson a vraisemblablement donné une explication en 2006.

En 1995, l’ancienne gloire de la NFL, O.J. Simpson, a été déclarée non coupable des meurtres de son ex-conjointe Nicole Brown et de son ami, Ronald Goldman.

Ce verdict avait stupéfait le monde entier après un long procès qui avait fait les manchettes sur une base quotidienne, non seulement aux États-Unis, mais sur la planète. Depuis, O.J. Simpson a toujours clamé son innocence.

Des aveux?

En 2006, O.J. Simpson a toutefois accepté de donner une entrevue à l’éditrice, Judith Regan. Lors de cet entretien, Simpson a raconté comment il s’y serait pris s’il avait tué Nicole Brown et Ronald Goldman le soir du 12 juin 1994. L’objectif de la maison d’édition Harper Collins était de publier un livre intitulé «Si je l’avais fait».

Mais la grogne populaire a fait annuler la publication de ce livre. Et l’entrevue accordée par Simpson n’avait jamais été diffusée.

Douze ans plus tard, Fox a diffusé une émission spéciale intitulée «O.J. Simpson : The Lost Confession» (O.J. Simpson : L’aveu perdu), dans laquelle les téléspectateurs ont pu entendre, pour la première fois dimanche soir, le compte rendu hypothétique de O.J. Simpson des meurtres de Nicole Brown et Ronald Goldman.

Durant cette entrevue, O.J. Simpson a raconté que le soir du 12 juin, il s’est rendu au domicile de son ex-femme avec un ami qu’il a appelé Charlie. Il était inquiet que Nicole Brown entretienne des relations douteuses et que cela ait des répercussions sur ses deux jeunes enfants.

«Ce gars Charlie est arrivé, c’est un gars avec qui je m’étais lié d’amitié récemment, a confié Simpson. Et je ne sais pas pourquoi il s’est présenté à la maison de Nicole, mais il m’a dit : ‘’Tu n’as aucune idée de ce qui se passe là-bas’’. Je me suis immédiatement dit que ça devait arrêter.»

Simpson a également indiqué qu’il avait toujours un couteau dans sa voiture pour se protéger des fans un peu trop insistants.

Puis, Simpson a expliqué qu’il avait été confronté par Goldman et Brown à l’extérieur de la maison.

«Comme les choses se sont envenimées, Nicole est tombée et s’est blessée. Goldman a fait de gestes de karaté. À ce moment, je crois que Charlie m’a suivi avec le couteau. J’ai pris le couteau des mains de Charlie et pour être honnête, après ce moment, je ne me souviens de rien. À l’exception que j’étais là et qu’il y avait énormément de sang partout.

«C’est difficile pour moi de décrire tout ça. Tout était couvert, tout aurait été couvert de sang. C’était horrible. C’était absolument horrible.»

Durant l’entrevue, Simpson a également décrit son ex-conjointe comme étant une femme préoccupée par son poids, qui aimait la confrontation et qui subissait souvent des interventions chirurgicales pour augmenter son estime de soi. Selon les propos de l’ancien joueur de football, elle était plus préoccupée par le sort de ses deux enfants que de sauver leur mariage.

O.J. Simpson a été libéré en octobre 2017 après avoir passé neuf ans en prisons pour une condamnation de vol armé à Las Vegas.

Voyez un extrait de cette entrevue réalisée en 2006: